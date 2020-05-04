الاتحاد الإسباني لكرة القدم يلبي رغبة طرفي نهائي كأس الملك

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، موافقته رسميا على رغبة ناديي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو بشأن خوض نهائي كأس ملك إسبانيا بحضور جماهيري.

وكان من المفترض أن يلتقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في المباراة النهائية لكأس الملك في الـ18 من أبريل الماضي، لكن تم تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد الكرة الإسباني في بيان اليوم: "نتفق بشكل كامل مع رغبة أتلتيك وريال سوسيداد في إقامة المباراة عندما تسمح الأجواء الصحية والرياضية بذلك، في وجود كل الجماهير التي ترغب في الحضور".

🔴 ÚLTIMA HORA | Athletic y Real Sociedad piden jugar con público la final de la Copa del Rey en “una próxima fecha” https://t.co/ZUgIgGpPWXpic.twitter.com/Sb01BMsmw3 — EL PAÍS (@el_pais) May 4, 2020

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وألمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إلى ضرورة إقامة نهائي كأس الملك قبل الثالث من أغسطس المقبل لتحديد هوية المتأهل إلى النسخة المقبلة للدوري الأوروبي.

وفي حال الاستجابة لرغبة "اليويفا" فإن هذا يعني أنها ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يقام فيها نهائي كأس ملك إسبانيا بدون جمهور.

ويرغب بيلباو وسوسيداد في خوض المباراة النهائية في حضور جماهيري.

وأكد بيان اتحاد الكرة: "نقدر القرار والطلب المشترك للناديين وسنوضح الآليات التنظيمية اللازمة في سبيل إقامة النهائي في موعد مناسب خلال عام 2020 أو 2021".

يذكر أن فالنسيا توج بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بفوزه على برشلونة في النهائي بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات