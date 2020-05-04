آخر تطورات حالة كومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

قال روب يانسن، مدير أعمال رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، إنه يتوقع أن يغادر كومان المستشفى اليوم الاثنين، بعد تعرضه لمشكلة في القلب.

وأضاف يانسن، أن حالة كومان (57 عاما)، مستقرة بعد تركيب دعامتين له بسبب انسداد في بعض الأوعية الدموية.

وكان كومان، نقل إلى المستشفى من منزله في العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأحد، بعد شعوره بأعراض مرضية عقب جولة على الدراجة صباحا.

وتمنى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لكومان الشفاء العاجل قائلا: "كانت هذه (التطورات) بمثابة صدمة، لكنه لحسن الحظ أفضل كثيرا الآن".

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين، وقاده للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان المدافع الدولي السابق (كومان)، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع أيندهوفن وبرشلونة، مدربا لإيفرتون الإنجليزي قبل أن يتولى مسؤولية تدريب المنتخب الهولندي.

المصدر: رويترز