شاهد.. منافسة غير اعتيادية من "ملوك" القفز بالزانة في حدائق منازلهم

شهد عشاق ألعاب القوى منافسة محتدمة بين ثلاثة من "ملوك" القفز بالزانة، لكن من داخل حدائق منازلهم، الأحد، في ظل الإغلاق المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونجح كل من حامل الرقم القياسي العالمي السويدي أرمند دوبلانتيس، والبطل الأولمبي السابق الفرنسي رينو لافيلني، في القفز لخمسة أمتار 36 مرة في غضون نصف ساعة، فيما تمكن حامل لقب بطل العالم الأمريكي سام كندريكس من تحقيق هذا الأمر في 26 مرة.

والمنافسة في هذا الحدث، الذي بثه الاتحاد الدولي لألعاب القوى World Athletics مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت من حدائق منزل لافيلني في كليرمون فيران (فرنسا) الفائز بذهبية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016، ودوبلانتيس في لافاييت (لويزيانا الأمريكية) الذي انتزع الرقم القياسي العالمي من لافيلني بالذات (6,17 م في 8 فبراير الماضي ثم حسنه بسنتيمتر واحد بعدها بأسبوع، وكندريكس في أوكسفورد (ميسيسيبي الأمريكية).

The #UltimateGardenClash was a test of stamina and endurance.



See how they got on👇



📰:https://t.co/pvUZwMZgwFpic.twitter.com/0V9I21Uady — World Athletics (@WorldAthletics) May 3, 2020

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وأراد ابن الـ20 عاما، دوبلانتيس، ثلاث دقائق إضافية للتمكن من تحديد الفائز، لكن لافيلني، البالغ 33 عاما، قال إنه "انتهى" ولم يعد قادرا على مواصلة المنافسة لفترة أطول.

وأشار الاتحاد الدولي لألعاب القوى الى أنه يتطلع للمزيد من التحديات المماثلة "في الحدائق" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في وقت لا يزال معظم العالم في حالة إغلاق نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19.

وعلى غرار معظم الأحداث الرياضية حول العالم، توقفت مسابقات ألعاب القوى بسبب فيروس كورونا، لاسيما الدوري الماسي الذي كان من المفترض أن ينطلق في 17 أبريل من الدوحة، لكن هذه الجائحة أحدثت فوضى في الروزنامة وأدت إلى تأجيل مراحل قطر، شنغهاي، الصين في مدينة أخرى لم تكن محددة، ستوكهولم، روما والرباط، قبل أن تنضم لوزان إلى اللائحة الخميس الماضي.

كما قرر منظمو لقاء "أوسلو بيسليت" المقرر في 11 يونيو، استضافة مسابقة ألعاب قوى بديلة تحت الأنظمة النرويجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الأصلي للقاء أوسلو في 11 يونيو، وبالتالي لن يكون ضمن روزنامة الدوري الماسي.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح لقاء لندن المقرر في الرابع من يوليو، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي.

المصدر: "أ ف ب"