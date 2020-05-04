بالفيديو.. فريتز ونجمة "التيك توك" يفوزان ببطولة افتراضية للتنس ويتبرعان بمليون دولار

فاز لاعب التنس الأمريكي تايلور فريتز وزميلته أديسون راي، الأحد، ببطولة افتراضية للتنس تحظى بشعبية في تطبيق "تيك توك"، مع استمرار توقف كل منافسات اللعبة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشهدت البطولة مشاركة سيرينا وليامز وشقيقتها فينوس، واليابانية نعومي أوساكا ومواطنها كي نيشيكوري، والروسية المعتزلة مؤخرا ماريا شارابوفا، وذلك من أجل جمع الأموال للأعمال الخيرية.

وفي المباراة النهائية، لعب فريتز وراي ضد نيشيكوري وزميله ستيف أوكي، المتخصص في الموسيقى. وتابع المواجهة أكثر من 35 ألف شخص على "فيسبوك"، رغم وجود بعض المشكلات الفنية خلال البث.

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واستؤنف اللعب مرة أخرى بعد نقاش طريف بمشاركة المعلق جون مكنرو، الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وكما هو الحال في المباريات الواقعية، فرض فريتز سيطرته بفضل ضربات الإرسال القوية وفاز مع راي 6-4 ، ليحصد اللقب وينال جائزة قدرها مليون دولار سيتم التبرع بها لجمعية خيرية لمكافحة الجوع.

وسينال كل لاعب 25 ألف دولار وسيختار جهة خيرية للتبرع بالمبلغ.

ولم يكن بوسع الشقيقتين وليامز ترجمة قوتهما المعروفة في اللعبة الواقعية إلى المنافسات الافتراضية، وخرجت اللاعبتان من الدور الأول.

وخرجت شارابوفا وزميلتها كارلي كلوس، عارضة الأزياء من الدور الأول، بينما اعتبرت أوساكا منسحبة من مواجهة نيشيكوري وأوكي بعدما عانت زميلتها هايلي بيبر من مشكلات في الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي خطف رفائيل نادال وآندي موراي الأضواء في بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية والتي شهدت أيضا بعض المشكلات الفنية خلال المنافسات.

وتوقفت منافسات التنس للمحترفين حتى منتصف يوليو على الأقل بسبب جائحة فيروس كورونا، ما يعني انتقال اهتمام المشجعين واللاعبين إلى البطولات الإلكترونية للعبة.

وألغيت بطولة ويمبلدون لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة، التي كان من المفترض أن تنطلق هذا الشهر، حتى سبتمبر.

المصدر: "رويترز"