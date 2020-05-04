وقفة جديدة قبل إيقاف الموسم الكروي نهائيا في بلجيكا

أعلنت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم "برو ليغ" بأنها قررت مرة أخرى تأجيل قرارها المتعلق بإلغاء الموسم الحالي من 4 مايو إلى 15 مايو الحالي، وذلك بحسب ما ذكرت في بيانها اليوم.

وجاء في البيان: "تأمل رابطة "برو ليغ" في أن تكون قادرة على التعامل مع التوصيات بشأن عواقب أزمة فيروس كورونا، التي قدمها مجلس الإدارة في الثاني من أبريل، بالاستناد إلى جميع المعلومات الضرورية".

وكان مجلس إدارة رابطة الدوري، التي تضم الأندية الـ24 في الدرجتين الأولى والثانية، أوصى في 25 مارس الماضي بإنهاء الموسم وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي، في قرار كان من المفترض أن يتم التصديق عليه رسميا في 15 أبريل.

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لكن تم تأجيل البت بقرار إنهاء الموسم الحالي في وقت مبكر لمدة 9 أيام، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل، خشية تمهيد الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى.

وتم إرجاء القرار مجددا في 27 أبريل لأن الرابطة تريد معرفة موقف المجلس الوطني للأمن قبل أن تقرر إلغاء موسم 2019-2020 رسميا، لكن المجلس الذي يتكون من الوزراء الاتحاديين الرئيسيين وقادة الهيئات الاتحادية، اجتمع من دون أن يتخذ أي إجراءات بشأن معاودة النشاطات الرياضية.

وتبدو العودة مستحيلة بعد أن أصدرت الحكومة البلجيكية قرارا بمنع التجمعات الكبيرة حتى 31 آغسطس، لاسيما أن أي مباراة، وحتى لو اقيمت وراء أبواب موصدة، تحتاج إلى 400 شخص، بحسب الاتحاد البلجيكي.

المصدر: "أ ف ب"