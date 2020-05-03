الداخلية الإيطالية: يمكن لفرق الدوري استئناف التدريبات الفردية غدا

جاء في خطاب أرسلته وزارة الداخلية الإيطالية إلى السلطات المحلية، أنه أصبح بوسع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، استئناف التدريبات الفردية بداية من يوم غد الاثنين.

وقالت الداخلية الإيطالية في خطاب إلى السلطات المحلية: "الرياضيون وغير الرياضيين من رياضات غير فردية، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن، يسمح لهم بممارسة أنشطة رياضية فردية في مناطق عامة وخاصة مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين على الأقل واحترام حظر التجمعات بجميع أشكالها".

وتوقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي، وبينما ترغب رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي للعبة في إكمال ما تبقى من مباريات الموسم، تقول الحكومة إنها لم تقرر بعد إن كانت ستسمح بذلك أم لا في ظل الأزمة الصحية المستمرة على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أعلن الأحد الماضي، أنه من الممكن استئناف التدريبات الفردية في الرابع من مايو الجاري والتدريبات الجماعية في 18 من الشهر نفسه.

لكن وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا، قال بعد ذلك إنه يمكن للرياضيين المنتمين للرياضات الفردية العودة للتدريبات في الرابع من مايو بينما يتعين على رياضيي الألعاب الجماعية الانتظار حتى يوم 18 مايو.

المصدر: رويترز