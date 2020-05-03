بلجيكا تمدد عقد المدرب مارتينيز حتى مونديال قطر

سيمدد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عقد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، حتى مونديال قطر 2022، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية عدة اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة "لادرنيير أور"، أن المدرب الكتالوني (46 عاما)، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البلجيكي قبل ثلاثة أسابيع، مع بقاء بعض التفاصيل الضرائبية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن مارتينيز الذي تلقى عروضا من أندية أوروبية عدة في الأشهر الأخيرة، سيضاعف أجره السنوي الذي يتقاضاه حاليا مع منتخب بلجيكا وقدره 1.2 مليون يورو.

وكان مارتينيز قاد منتخب "الشياطين الحمر" إلى نصف نهائي مونديال روسيا عام 2018، قبل أن يحقق الميدالية البرونزية على حساب إنجلترا.

وتسلم مارتينيز منصبه في يوليو عام 2016، خلفا لمارك فيلموتس، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.

المصدر: وكالات