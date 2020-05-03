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اللاعبون الأجانب يهددون الدوري الإنجليزي

الرياضة

اللاعبون الأجانب يهددون الدوري الإنجليزي
AFP CHRIS J RATCLIFFE
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تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ثورة بين لاعبيها الأجانب، بسبب خطة استئناف مباريات البريميرليغ مرة أخر لهذا الموسم في الـ12 من يونيو المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عددا من النجوم الأجانب اتصلوا بحكوماتهم للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان من الآمن بالنسبة لهم العودة إلى للمشاركة مع فرقهم واستئناف الموسم الحالي، بدلا من الاعتماد على المعلومات المتضاربة التي يتم نقلها إليهم من قبل الدوري الإنجليزي وأنديتهم.

وأشارت الصحيفة أن بعض اللاعبين أخبروا وكلائهم بشعورهم أنهم يتعرضون لضغط لا يطاق لإنقاذ المسابقة من الانهيار المالي، عن طريق المقامرة بصحتهم ورفاهية عائلاتهم، والمخاطرة بالإصابة بعدوى فيروس كورونا.

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وقالت الصحيفة البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستواجه خسارة بما يقدر بـ 1.3 مليار جنيه إسترليني من عائدات البث التلفزيوني ونفقات الرعاية وبيع التذاكر، إذا تم إلغاء الموسم.

وأثارت أنباء إصابة ثلاثة أشخاص من نادي كولونيا في الدوري الألماني بفيروس كوفيد-19 بعد عودة الفريق الأول إلى التدريب، أثارت عامل الخوف لدى اللاعبين.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأندية ستواجه مهمة صعبة لإقناع نجومها باستئناف الموسم، وإيصال البطولة إلى بر الأمان.

يذكر أن ليفربول، يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

المصدر:mirror

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