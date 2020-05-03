النجم المغربي حمد الله مفسرا دموعه: طبيبي أبلغني بنهاية مسيرتي!
فجر النجم المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تلقيه تحذيرات من طبيبه، بضرورة عدم لعبه كرة القدم مرة أخرى.
ونشر حمد الله، اليوم الأحد، صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، لتتويج النصر بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، ليذكر جمهور "العالمي"، بنصيحة طبيبه التي كادت تقضي على مسيرته الكروية.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
سلام عليكم ورحمة الله حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ و بعد فوزي بهداف الدوري التاريخي و أفضل لاعب في الدوري الحمد لله ، لاكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط فالحمدلله فزت بالعديد من الإنجازات من قبل. تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها و تذكرت قبل أقل من سنة كنت مصاب إصابة بليغة جدا التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين أن يقول لي أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي ... نعم قالها هكذا ( لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك ) لاكن تلك الكلمات لم تحبطني و لم تجعلني أستسلم ابدا من كلامه ... بالعكس تماما أخذت تلك الكلمات و وضعتها أمامي كتحفيز لي و كتحدي لي من أجل الوصول لما أريد و من أجل أن أبين للطبيب أنك مخطئ و أنت لا تعرف عزيمتي و إرادتي ، ولا أخفيكم كان تحدي صعب جدا جدا جدا ولله الحمد قد وفقني الله أن فرت بالتحدي و فزت بالكثير و الكثير من الإنجازات و واضعا كلام الطبيب من الماضي و ساعيا إلى المستقبل مع تحديات أخرى ... و أنا حكيت لكم هذه القصة القصيرة من قصصي الكثيرة في عالم كرة القدم من أجل أن تكون لكم حافز على أنك تقاتل من اجل حلمك كيف ما كان، ولا تجعل أي أحد يُحبط عزيمتك و إرادتك فلن يستطيع أي احد فعل ذلك دمتم بخير و جعلنا الله من أهل الجنة ❤️
وأرفق صاحب الـ29 عاما، الصورة التي يظهر فيها وهو يبكي بشدة عقب تتويج النصر في الموسم الماضي، بتدوينة طويلة جاء فيها: "حبيت أشارك معكم هذه الصورة المؤثرة التي كانت بعد فوزنا بأقوى وأغلى دوري سعودي في التاريخ، وبعد فوزي بهداف الدوري التاريخي، وأفضل لاعب في الدوري، لكن تلك الدموع لم تكن فرحة بهذه الإنجازات فقط، فلقد فزت بالعديد من الإنجازات من قبل".
وأردف موضحا: "تلك الدموع خرجت من تلقاء نفسها وتذكرت قبل أقل من سنة عندما تعرضت لإصابة بليغة جدا، التي من خلالها قرر الطبيب المشرف علي في ذلك الحين، أن يقول لي إنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى في حياتي.. نعم قالها هكذا (لن تعلب كرة القدم مرة أخرى في حياتك".
وأكد حمد الله أن تلك الكلمات لم تحبطه، بل حفزته وزادته إصرارا لتحقيق المزيد من النجاحات، ليعود بعدها أقوى مما كان عليه.
وتعرض الدولي المغربي السابق، لإصابة خطيرة قبل انتقاله إلى النصر السعودي في العام 2018 قادما من الريان القطري، لكنه نجح في تجاوز أثر تلك الإصابة، وقاد النصر للتتويج بالدوري السعودي في موسم 2018/2019، بعد تصدره قائمة هدافي المسابقة برقم قياسي (34 هدفا)، كما حصل في نفس الموسم على جائزة "غلوب سوكر"، لأفضل لاعب عربي.
المصدر: حساب حمد الله على "إنستغرام"