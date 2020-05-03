دي بروين يثير جدلا حول مصيره مع مانشستر سيتي

أثار البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، جدلا كبيرا بشأن استمراره بقميص السيتيزنز، في حال عدم قبول الاستئناف المقدم بشأن حرمان الفريق من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد قرر في فبراير الماضي حرمان السيتي من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، قبل اللجوء للمحكمة الرياضية للاستئناف على القرار.

وقال لاعب خط الوسط البالغ 28 عاما في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "النادي أخبرنا بأنه سوف يتم الاستئناف ضد حظر المشاركة في البطولات الأوروبية".

مضيفا: "النادي متأكد بأنه وبنسبة 100% بأنهم على صواب، أنا أصدقهم، سننتظر ونرى ما سيحدث".

وتابع النجم البلجيكي: "عامين بدون دوري أبطال أوروبا ستكون مدة طويلة، سنة واحدة هي شيء قد أتمكن من التعامل معه".

Two years would be long – Kevin De Bruyne may consider Man City future if @ChampionsLeague ban is upheld #ManCity#UCLhttps://t.co/Q241qtqaxy — myKhel.com (@mykhelcom) May 3, 2020

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وأكمل دي بروين تصريحاته: "في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن تمديد العقد، أنا لا أعرف ماذا سيحدث، نحن في حالة من عدم التأكد مع كل ما يحدث الآن في العالم.. عندما ينتهي الموسم قد تكون هناك فرصة للنظر إلى المستقبل، إنها ليست اللحظة المناسبة للتفكير في الأمر الآن".

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على "السيتيزنز" غرامة مالية ضخمة وصلت إلى 30 مليون يورو، بالإضافة إلى قرار منع المشاركة الأوروبية الذي سيطبق اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

المصدر: "وكالات"