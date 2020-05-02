نجم برشلونة الثاني في طريقه للانتقال لفريق بيكهام

رجحت تقارير إعلامية، انتقال مهاجم برشلونة لويس سواريز، إلى الدوري الأمريكي، وسط اهتمام عدة أندية هناك بضمه، على رأسها إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اقتراب برشلونة من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، سيجعل النادي الكتالوني يوافق على رحيل سواريز خاصة بعد بلوغه سن الـ33 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكهام، الذي يسعي لتدعيم صفوف فريقه إنتر ميامي بلاعبين من المستوي الأول في أوروبا، أبدى رغبته في التوقيع مع سواريز، ويعمل حاليا على إقناعه بالانضمام للفريق الأمريكي.

AFP

ويرتبط سواريز بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021، ولم تتفاوض إدارة "البارسا" معه حتى الآن لتمديد عقده.

وفرض سواريز نفسه ركيزة لا غنى عنها في التشكيلة الأساسية لبرشلونة منذ انضمامه إليه في العام 2014، ويعتبره كثيرون حاليا، النجم الثاني في الفريق الكتالوني بعد الأسطورة ليونيل ميسي.

يذكر أن سواريز، غاب عن المباريات الأخيرة لبرشلونة قبل توقف الدوري الإسباني بسبب كورونا، بعدما أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة.

المصدر: وكالات