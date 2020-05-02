بدقيقة واحدة.. نجم ريال مدريد السابق يحصل على ميدالية التتويج بلقب الدوري الفرنسي

سيحصل لاعب باريس سان جيرمان، الإسباني خيسي رودريغيز، على ميدالية بعد تتويج "بي إس جي"، بلقب الدوري الفرنسي، على الرغم من لعبه دقيقة واحدة فقط مع الفريق في الموسم المنقضي.

وشارك خيسي، الذي تألق بشكل لافت في بداية مسيرته الاحترافية مع نادي ريال مدريد، في دقيقة واحدة في الموسم المنقضي مع باريس سان جيرمان، عندما دخل كبديل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة التي جمعت الفريق الباريسي بنادي ميتز في سبتمبر الماضي، لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي.

One min. is all it takes ......



Jesé Rodriguez picks up PSG x Ligue 1 19/20 winners medal after playing for 1 minute all season for the Parisian side.#Ligue1https://t.co/W0hnS6pAVz — AS English @ 🏡 (@English_AS) May 2, 2020

وعلى الرغم من رحيل اللاعب الإسباني بعدها بيومين على سبيل الإعارة إلى نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فإنه سيحصل على ميدالية التتويج بالدوري الفرنسي، بسبب تلك المشاركة السريعة، بحسب ما تنص عليه قواعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أعلنت الخميس الماضي، تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 الذي أنهاه المسؤولون بسبب فيروس كورونا.

المصدر: sports.ru