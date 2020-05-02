دولة عربية مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بدلا من الكاميرون

فجرت صحيفة المنتخب المغربية، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يدرس إمكانية نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من الكاميرون إلى رواندا أو المغرب.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة: "الكاف لم يعد متحمسا لإجراء نهائي دوري الأبطال على الأراضي الكاميرونية وتحديدا على ملعب جابوما المحدث مؤخرا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وسرعة انتشاره في هذا البلد الإفريقي، وعدم وجود ضمانات لاحتوائه في الفترة التي تقرر أو تحدد أن تكون تاريخا أو موعدا لخوض النهائي وهي شهر أغسطس القادم".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "بحسب مصادرنا الخاصة والحصرية، فإن ملعب أماهور برواندا هو البديل القوي، وقد كان مرشحا منذ البداية لاحتضان نهائي أمجد الكؤوس، وعادت أسهمه لترتفع من جديد بعد التطورات الوبائية الأخيرة في القارة الإفريقية".

وأكملت: "بل إن مفاجأة كبيرة قد لا تخطر على بال أحد، وهو احتمال أن يقام النهائي بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، وهذا يتوقف على بلوغ الوداد المغربي ومواطنه الرجاء النهائي معا ليمثلا الكرة المغربية، على أن يحظى هذا المقترح بالتوافق الجماعي داخل الكاف".

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وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي المصري مع الوداد، والزمالك المصري مع الرجاء، فى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيل المنافسات، بسبب تفشى فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة المنتخب