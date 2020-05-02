بالفيديو.. نجم ليفربول يتحدى المرأة الأسرع في بريطانيا

نشر جيمس ميلنر، نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر "تويتر" أعلن من خلاله تحدي السرعة مع العداءة البريطانية، ديانا آشر سميث.

وكتب ميلنر تعليقا على الفيديو: " وحش التحدي الذي وضعته أسرع إمرأة في بريطانيا على الإطلاق ديانا آشرسميث، 165 تمرينا في 45 ثانية بالنسبة لي، وكانت هذه ضربة قوية".

Beast of a challenge set by GB’s fastest ever female @dinaashersmith...

165 Mountain climbers in 45 seconds for me & it was an absolute blow 🥵💪🏻@Nike#livingroomcup#playinsidepic.twitter.com/0H4h6VNqX6 — James Milner (@JamesMilner) May 1, 2020

ولم ينجح ميلنر في الاقتراب من رقم العداءة البريطانية البالغة 24 عاما التي أدت 174 تمرينا للعدو خلال الزمن نفسه.

💪 Athletes are continuing to re-invent their training schedules in the current climate and we've picked out some of the best from the last week, led by @dinaashersmith's Block Busters challenge.



📋All workouts: https://t.co/CopCBzjjmRpic.twitter.com/WzHcMxYfC0 — BritAthletics (@BritAthletics) April 30, 2020

وتعد العداءة سميث، التي أطلقت "تحدي السرعة"، أسرع إمرأة بريطانية في التاريخ المسجل، وقد تم إدراجها في قائمة Powerlist باعتبارها واحدة من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة المتحدة من منطقة الكاريبي الإفريقية.

المصدر: "تويتر"