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بالفيديو.. نجم ليفربول يتحدى المرأة الأسرع في بريطانيا

الرياضة

بالفيديو.. نجم ليفربول يتحدى المرأة الأسرع في بريطانيا
AFP KARIM JAAFAR
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نشر جيمس ميلنر، نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، فيديو له عبر "تويتر" أعلن من خلاله تحدي السرعة مع العداءة البريطانية، ديانا آشر سميث.

وكتب ميلنر تعليقا على الفيديو: " وحش التحدي الذي وضعته أسرع إمرأة في بريطانيا على الإطلاق ديانا آشرسميث، 165 تمرينا في 45 ثانية بالنسبة لي، وكانت هذه ضربة قوية".

ولم ينجح ميلنر في الاقتراب من رقم العداءة البريطانية البالغة 24 عاما التي أدت 174 تمرينا للعدو خلال الزمن نفسه.

وتعد العداءة سميث، التي أطلقت "تحدي السرعة"، أسرع إمرأة بريطانية في التاريخ المسجل، وقد تم إدراجها في قائمة Powerlist باعتبارها واحدة من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة المتحدة من منطقة الكاريبي الإفريقية.

المصدر: "تويتر"

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