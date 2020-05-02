شاهد.. "ملك السباحة" يتدرب في حوض مطاطي في الحديقة الخلفية لمنزله

يتدرب البريطاني، آدم بيتي، بطل السباحة الأولمبي مؤقتا في حوض سباحة صغير في الحديقة الخلفية لمنزله.

وتقبل بيتي البالغ 25 عاما، حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 50 و100 متر على الصدر، بسعادة إستعارة حوض سباحة طولة 5.7 متر لاستخدامه في التدريب خلال إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

واقتصرت تدريبات بطل العالم والأولمبياد على ممارسة الرياضية في المرأب إذ يركض يوميا استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل.

وقال السباح، البالغ طوله 1.91 متر ووزنه 86 كيلوغراما، لصحيفة تايمز البريطانية، الجمعة:"هذا ليس الشيء المفضل لي بالضبط".

This would definitely be an upgrade on our paddling pool #dreambig 🏊‍♀️ ❣️ pic.twitter.com/U3Y3VmuziO — Em (@baronew80) May 1, 2020

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ولم يتدرب بيتي، الذي من المقرر أن يصبح أبا في سبتمبر المقبل، بشكل طبيعي منذ غلق حوض سباحة جامعة "لوفبرا" قبل خمسة أسابيع.

وأضاف بيتي، الذي يمكنه السباحة في حوض به حبال ضد التيار: "أمر مختلف تماما أن تكون في الماء. يمكنني التدريب على أسلوبي كما لو كنت في حوض كبير، وأعمل على الطفو على سطح الماء والارتفاع عن الماء".

وتابع: "أتدرب ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع حتى العودة إلى حوض السباحة المعتاد".

المصدر: "رويترز"