خسائر ضخمة للرياضة الأمريكية و3 ملايين فرصة عمل بسبب كورونا

بلغ حجم خسائر إيرادات القطاع الرياضي في الولايات المتحدة جراء الاغلاق التام الناتج عن تفشي فيروس كورونا 12 مليار دولار، وفقا لتقرير من شبكة ASBN الأمريكية، بث الجمعة.

ويشمل حجم الخسائر التجارية الرواتب التي ستدفع لعمال الملاعب، لكنه قد يكون تقديرا متحفظا لأنه لا يشمل الرياضة الترفيهية في الهواء الطلق، والمراهنات أو الرياضات الفردية مثل الغولف والتنس وسباقات ناسكار الأكثر شعبية في سباقات السيارات في الولايات المتحدة، مع إمكانية ارتفاع رقم الخسارات المالية في حال إلغاء دوري كرة القدم الأمريكية NFL والبطولات الجامعية.

وقدر باتريك ريش، مدير برنامج الأعمال الرياضية في جامعة واشنطن في سانت لويس، تأثير الإغلاق التام على بطولات المحترفين الكبرى بخسارة تبلغ 5,5 مليار دولار، وبطولات الجامعات بـ 3,9 مليار دولار، والمنافسات الرياضية لفئة الشباب بـ2,4 مليار دولار.

وهذه الأرقام تفترض إكمال نصف موسم دوري البيسبول ودوري كرة القدم بحضور المتفرجين مقابل إلغاء محتمل للموسم العادي في بطولتي كرة السلة والهوكي وإقامة مرحلة التصفيات النهائية "بلاي أوف" من دون جمهور، واستئناف والمنافسات الرياضية لفئة الشباب في يوليو.

وتشمل الأرقام التي ذكرها التقرير 3,25 مليار دولار كان من الممكن أن ينفقها المتفرجون على البطولات الاحترافية، بالإضافة إلى 371 مليون دولار من الدخل للعاملين في الملاعب و2,2 مليار دولار من رسوم حقوق النقل التلفزيوني في الولايات المتحدة.

Sudden vanishing of sports due to coronavirus will cost at least $12 billion, analysis says https://t.co/Numj0YSmKp — Football Writers Association of America (@TheFWAA) May 1, 2020

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وفي حالة إلغاء دوري كرة القدم الأمريكية سيكلف ذلك أكثر من 11,5 مليار دولار من عائدات النقل التلفزيوني في حين أن 65 برنامجا لكرة القدم الأمريكية تتلقى حوالي 4 مليارات دولار من أموال التلفزيون، أي حوالي نصف الدخل الذي يمول جميع ميزانيات الإدارة الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن هناك 3 ملايين فرصة عمل في جميع أنحاء البلاد تعتمد على الرياضة، من المرشدين والحراس إلى الكشافين والمدربين.

وقال ريش أنه إذا اضطر للعب بطولة البيسبول من دون جمهور لنصف الموسم فإن أكثر من ملياري دولار ينفقها المشجعون سوف تضيع.

وأودى فيروس كوفيد-19 القاتل بحياة حوالي 65 ألف شخص في الولايات المتحدة، من ضمن أكثر من مليون حالة إصابة معلنة ومؤكدة.

المصدر: " أ ف ب"