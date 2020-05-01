رئيس "UFC" يختار أسرع ضربة قاضية كالأفضل في التاريخ.. فيديو

يرى رئيس اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، أن أسرع ضربة قاضية في تاريخ نزالات "UFC" لمواطنه خورخي ماسفيدال، هي أفضل ما شاهد من بين جميع الضربات القاضية.

وأسقط خورخي ماسفيدال الملقب بـ"كاوبوي" مواطنه بن أسكرين، بضربة قاضية بالركبة خلال نحو 3 ثوان، في النزال الذي جمعهما مطلع شهر يوليو الماضي، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك خلال منافسات دورة (UFC 239).

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وقال دانا وايت، في رده على سؤال لأحد المشجعين عبر بث مباشر على موقع الإنترنت "Reddit": "سيعتقد الجميع أنني لا أحب بن أسكرين. هذا ليس صحيحا. أنا أحب بن. ولكن من الصعب عدم اختيار هذا النزال".

وعلق بن أسكرين نفسه على هزيمته المدوية، بعد مرور شهر تقريبا: "أحاول عدم التفكير في الأمر، وفي حلم حياتي. لقد حاولت، على مدار تسع سنوات، إثبات أنني أفضل مقاتل في العالم، وأصبحت قريبا جدا من ذلك، قريبا جدا. لكني سمحت للغبي خورخي ماسفيدال أن يصيبني في الرأس".

وأضاف: "لم يسبق لي أن سقطت أبدا في 19 نزالا.. ولكن في ذلك الحين سمحت لذلك الأبله أن يوجه لي ضربة بركبته ويسقطني بالضربة القاضية. الآن لا أستطيع مواصلة حلمي. أتقبل حقيقة أنني أفسدت كل شيء. ولكنني أحاول ألا أتحدث عن هذه الحقيقة".

وكانت تلك الهزيمة الأولى لبن أسكرين (35 عاما) في مسيرته الاحترافية، مقابل 19 انتصارا، ومن ثم تعرض لهزيمة أخرى قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2019.

بينما حقق دونالد سيروني (37 عاما) 36 انتصارا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 هزيمة وتعادل واحد.

المصدر: وكالات