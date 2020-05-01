الدوري الإنجليزي ينتظر موافقة الحكومة للعودة

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحديد 10 ملاعب محايدة من أجل استكمال مباريات "البريميرليغ"، بعد الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي الأندية ومديريها مؤخرا.

وأكد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الفرق اتفقت على أهمية استكمال البطولة هذا الموسم، لذلك وافقت على التخلي عن ملاعبها، من أجل ضمان استمرار الدوري وإنهاء الموسم بشكل لائق.

وتعتمد خطة الخبراء على اختيار 10 ملاعب آمنة لإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، بدون حضور جماهيري، لضمان السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبقى القرار الهام بالعودة إلى التدريبات وفتح الملاعب في يد الحكومة البريطانية، وفقا للبيان الصادر من الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات