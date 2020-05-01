قبل 15 عاما.. ميسي يطلق شرارة أهدافه مع برشلونة (فيديو)

يصادف الأول من مايو، الذكرى الـ15 لتسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول أهدافه مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

وأحرز ميسي في مثل هذا اليوم من عام 2005، أول أهدافه، خلال اللقاء الذي جمع البارسا بنادي ألباسيتي في المرحلة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتلقى ميسي، الذي لم يكن حينها يتجاوز الـ17 عاما من عمره ويرتدي القميص رقم 30، تمريرة عالية من فوق رؤوس المدافعين (لوب) من النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، ليرفع "البرغوث" الكرة بلمسة سحرية فوق حارس الباسيتي، محرزا هدفا جميلا.

ومثل ذلك الهدف، انطلاقة حقيقة لمسيرة ميسي في عالم كرة القدم، حيث حقق مجموعة من الإنجازات والأرقام نستعرض بعضا منها في الرصد التالي:

- ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب مع برشلونة، وحقق الأرجنتيني برفقة النادي الكتالوني 35 لقبا.

- الأكثر تسجيلا للأهداف في عام واحد عبر التاريخ، وأحرز ميسي 91 هدفا في عام ميلادي واحد (2012).

- الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية (6 مرات).

- أكثر من سجل أهدافا في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 أهداف).

- ميسي هو الهداف التاريخي لنادي برشلونة.

المصدر: RT