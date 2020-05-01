رونالدو متهم في تسريب نتائج اختبارات ديبالا الخاصة بكورونا

أفادت تقارير إعلامية إيطالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، متهم بنشر شائعات عن مرض زميله الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الأشخاص المحيطين برونالدو، وراء تسريب إشاعات إصابة ديبالا للمرة الرابعة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة الحجر الصحي في جزيرة ماديرا البرتغالية، يهدف من التسريب، لتبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حاليا، بعدما طلب يوفنتوس من اللاعبين العودة إلى تورينو تحسبا لاستئناف الدوري الإيطالي.

ونفت صديقة ديبالا للإعلام، أنباء تجدد إصابة النجم الأرجنتيني بكورونا، قائلة: "لم تخرج عينة إيجابية له، علينا فقط الانتظار، سيقوم بإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة النتيجة".

وأعلن برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق، أن ديبالا، لا يزال يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولي الأرجنتيني أجرى 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس والنتيجة لا تزال إيجابية (أي أنه لا يزال مصابا).

🚨 NOTICIA de @jpedrerol 🚨



"DYBALA, jugador de la JUVENTUS, ha vuelto a dar POSITIVO por CORONAVIRUS por CUARTA VEZ en un mes y medio" #ChiringuitoEnCasapic.twitter.com/HehetJ9hPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2020

وكان يوفنتوس أعلن في منتصف شهر مارس الماضي، إصابة لاعبه ديبالا بفيروس كورونا، لينضم إلى الثنائي دانييلي روغاني، وبليز ماتويدي، في قائمة من داهمهم هذا الوباء العالمي من فريق اليوفي.

وعاد يوفنتوس في وقت لاحق ليؤكد تعافي روغاني وماتويدي، ليبقى ديبالا اللاعب الوحيد من "السيدة العجوز"، المصاب بالفيروس في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات