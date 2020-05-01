زوجة إيموبيلي تقطع على نفسها عهدا غريبا في حال تتويج لاتسيو بالكالتشيو

تعهدت دجيسيكا ميلينا، زوجة شيرو إيموبيلى، نجم نادي لاتسيو روما، بإنجاب طفل فى حال تتويج فريق العاصمة الإيطالية هذا بلقب الدوري المحلي لكرة القدم "كالتشيو" هذا الموسم.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن دجيسيكا، تعهدت في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، بإنجاب طفل آخر من إيموبيلي، حال فوزه بلقب هداف الدوري الإيطالي وقيادته لاتسيو للتتويج بـ"الكالتشيو".

ولدى إيموبيلي وزوجته دجيسيكا، ثلاثة أطفال، وهم جورجيا، ميشيلا، وماتيو.

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ويحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي المتوقف حاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس المتصدر بـ63 نقطة وحامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.

كما ينفرد إيموبيلي حاليا بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس.

المصدر: وكالات