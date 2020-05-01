"الريدز" يرد على تصريحات رئيس بلدية ليفربول بخصوص إلغاء الدوري

أعرب نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها رئيس بلدية ليفربول، جو أندرسون، بشأن مصير الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أندرسون في حديث صحفي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت"، إن رابطة "البريميرليغ" مطالبة بإلغاء الموسم، لأنه لن يكون من الممكن منع جماهير الفريق الأحمر من الاحتشاد للاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال عودة المسابقة.

وأصدر "الريدز" بيانا رسميا، جاء فيه: "كناد، نعبر عن خيبة أملنا من التعليقات المنسوبة إلى رئيس البلدية جو أندرسون، في مقابلة إعلامية تم نشرها اليوم، التي وردفيها أنه يجب إلغاء الموسم لأن المشجعين لن يحترموا القواعد الصحية".

Liverpool Football Club statement. — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 30, 2020

إقرأ المزيد

وتابع النادي: "وبالإضافة إلى عدم وجود أدلة لدعم مثل هذه المزاعم، فإننا نشير أيضا إلى المناقشات الأخيرة مع أندرسون فيما يتعلق بإمكانية اللعب خلف أبواب مغلقة، والتي اتفقنا فيها على أنه من المهم أن يواصل أصحاب الشأن في جميع أنحاء المدينة المشاركة والعمل بشكل تعاوني".

وأضاف بيان النادي: "في الأسابيع الأخيرة، تواصلنا مع مجموعات المشجعين التي أبلغتنا بتصميمها على احترام تدابير التباعد الاجتماعي، وفي حالة الإعلان عن استئناف كرة القدم، سنستمر في العمل معهم بما يتماشى مع رغبتنا الجماعية في تحقيق هذا الهدف الحاسم".

وأوضح "الريدز": "كجزء من عملياتنا المستمرة، نحن على اتصال منتظم مع رئيس البلدية ومكتبه، ونأمل أن تستمر هذه المحادثات".

واختتم ليفربول بيانه بالقول: "يظل تركيزنا الأساسي على الاستجابة للأزمة الإنسانية وتوفير الدعم المستمر لمختلف المؤسسات الصحية الوطنية وهؤلاء الذين التي يعانون من نقص في الغذاء والمتضررين من العزل الاجتماعي".

المصدر: وكالات