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رغم إصابتهما بكورونا.. ديبالا وصديقته يؤديان رقصة رائعة في الحجر الصحي (فيديو)

الرياضة

رغم إصابتهما بكورونا.. ديبالا وصديقته يؤديان رقصة رائعة في الحجر الصحي (فيديو)
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نشر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي في "تويتر" فيديو يظهر نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وصديقته أوريانا ساباتيني، المصابين بفيروس كورونا، وهما يؤديان رقصة جميلة في الحجر الصحي.

وكانت ساباتيني قد نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي في "TikTok".

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وتعرض ديبالا وصديقته للإصابة بفيروس كورونا المستجد في منتصف مارس الماضي، وأجرى النجم الأرجنتني 4 فحوصات طبية مختلفة منذ إصابته بالفيروس، والنتيجة لا تزال إيجابية، رغم عدم إحساسه بأعراض المرض في الآونة الأخيرة.

المصدر: juventusfces/twitter

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