شاهد.. مهاجم ليفربول يتألق في حراسة المرمى (فيديو)

نشر الدولي البرازيلي، روبرتو فيرمينو، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما، أمس الخميس، شريط فيديو طريفا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر فيرمينو، مهاجم "الريدز"، في الفيديو وهو يتقمص دور حارس المرمى، ونجح بالمهمة بشكل كبير، حيث حافظ على نظافة شباكه وتصدى لجميع التسديدات.

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يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" متوقف حاليا بسبب الحظر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: Roberto Firmino/instagram