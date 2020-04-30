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الخليفي يهدي لقب بطل الدوري الفرنسي لأبطال كورونا

الرياضة

الخليفي يهدي لقب بطل الدوري الفرنسي لأبطال كورونا
Globallookpress
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أهدى فريق باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، لقب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1"، للأطباء الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس النادي القطري ناصر الحليفي في بيان نشره الحساب الرسمي للفريق الباريسي على موقع "تويتر": "نكرس لقب بطل الدوري الفرنسي لجميع العاملين في المجال الطبي والأبطال الآخرين الذين بالتزامهم وتفانيهم على مدى الأسابيع الطويلة جعلونا نفتخر بهم".

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية في اجتماعها اليوم الخميس، تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي رسميا بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، قد أعلن أن الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لا يمكن أن يستكمل في ظل الأزمة الحالية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "matchtv"

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