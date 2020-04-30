الخليفي يهدي لقب بطل الدوري الفرنسي لأبطال كورونا

أهدى فريق باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، لقب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1"، للأطباء الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال رئيس النادي القطري ناصر الحليفي في بيان نشره الحساب الرسمي للفريق الباريسي على موقع "تويتر": "نكرس لقب بطل الدوري الفرنسي لجميع العاملين في المجال الطبي والأبطال الآخرين الذين بالتزامهم وتفانيهم على مدى الأسابيع الطويلة جعلونا نفتخر بهم".

🎙️ Nasser Al-Khelaïfi : « Nous souhaitons dédier ce titre de champion de France de Ligue 1 2019-2020 à tous les personnels soignants et autres héros du quotidien dont l’engagement et l’abnégation depuis de longues semaines ont toute notre admiration. »#CHAMPI9NSATHOME — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 30, 2020

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية في اجتماعها اليوم الخميس، تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي رسميا بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، قد أعلن أن الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لا يمكن أن يستكمل في ظل الأزمة الحالية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "matchtv"