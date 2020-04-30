فيلايني يقدم قرضا لفريق بقيمة 3 ملايين يورو لإنقاذه من الإفلاس

لبى البلجيكي مروان فيلايني طلب ناديه السابق ستاندارد ليغ، باستثمار الأموال ومساعدة النادي على تجاوز أزمته المالية بسبب توقف الدوري في ظل تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي ستاندار طلبوا من فيلايني مساعدة النادي، وإنقاذه من شبح الهبوط إلى دوري الهواة، وذلك بعد أن رفض الاتحاد البلجيكي في 8 أبريل الجاري، تجديد الرخصة الاحترافية للفريق، لعدم دفع بعض مستحقات اللاعبين.

وقرر فيلايني تقديم قرض لناديه السابق بمبلغ 3 ملايين يورو، ليسير بذلك على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي استثمر أيضا في الشركة المالكة للنادي "ايموبيليار ستاندار دو لييغ".

وحصل فيتسل مؤخرا على 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة، وذلك ووفقا لصحيفة "لا درنيير أور".

واستأنف ستاندار أمام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع أن ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة "بلجا"، وتصدر محكمة التحكيم قرارها في 5 مايو المقبل.

يذكر أن مروان فيلايني (32 عاما) بدأ مسيرته في فريق ستاندارد ليغ، قبل أن ينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنه إلى صفوف فريق شاندونغ لونينغ الصيني حاليا.

المصدر: وكالات