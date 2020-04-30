شاهد.. فتاة محجبة تستعرض مهاراتها الكروية على سطح منزلها

استعرضت الفتاة الإيرانية حسناء ميرهادي، البالغة من العمر 23 عاما، مهاراتها الكروية وهي محجبة، على سطح منزل في العاصمة طهران، كما تظهر في مقطع فيديو تم تصويره اليوم الخميس.

وأوضحت ميرهادي أنها لا تعتبر الحجاب عقبة أمام أداء حركاتها في لعبة (فري ستايل): "من الواضح تماما أنه من الصعب اللعب بالحجاب، لكنه يميزني عن الفتيات الأخريات في هذا الصدد. في الأيام الأولى عندما كنت مبتدئة، كان الأمر غريبا بالنسبة للجميع ولم يأخذوني على محمل الجد. إلا أن نظرتهم تغيرت بعد أن أصبحت محترفة بشكل تدريجي".

وفي ردها على سؤال حول تأثير وباء كورونا على ممارسة الرياضة، قالت: "له إيجابياته وسلبياته. فيما يتعلق بمزاياه، يمكنني أن أفكر أكثر في حركاتي وفنوني. أما فيما يتعلق بمساوئها، لا أستطع ترك بيتي بسبب الحجر الصحي، لذا أتدرب على سطح المنزل. علاوة على ذلك، لقد أبعدني ذلك قليلا عن المسابقات بشكل عام، لكن لا يزال لدي أمل في الانضمام إلى المسابقات ".

وكشفت ميرهادي: "لقد بدأت بممارسة لعبة (فري ستايل) منذ أربع سنوات. قبلها كنت أمارس لعبة كرة القدم التقليدية، ولكنني تحولت إلى هذه اللعبة بعد أن تعرضت لإصابة. هذه اللعبة (فري ستايل) لا تحتاج إلى ملعب باهظ الثمن ولا توجد حاجة إلى مدرب. لذلك، بدأت بممارسة هذه اللعبة لتحسين نفسي".

المصدر: "ruptly"