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رسميا.. تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي

الرياضة

رسميا.. تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي
Reuters
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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 الذي أنهاه المسؤولون بسبب فيروس كورونا.

وكان سان جيرمان يتفوق بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس.

وتم تتويج لوريان بلقب الدرجة الثانية.

يتبع..

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