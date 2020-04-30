عضو بالـ "يويفا": كورونا قد يلقي بظلاله على مونديال قطر 2022

يرى عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لارس كريستر أولسون، أن أزمة كورونا ربما ستؤثر طويلا على جدول البطولات الدولية، وقد يمتد حتى كأس العالم 2022 في قطر.

ورد أولسون على سؤال حول مدى تأثر جدول المباريات الدولية بوباء كورونا، قائلا: "أعتقد أنه ربما لعامين أو ثلاثة. لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة في الجدول الدولي".

وأوضح: "عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر، ثم يأتي كأس العالم في قطر في منتصف الموسم الأوروبي يجب ضغط البطولات المحلية والدولية. لكن أعتقد أنه يجب الانتظار ومعرفة مدى تأثر العمل".

وقال أولسون، وهو رئيس رابطة بطولات الدوري في أوروبا، إن "يويفا" يخطط لإكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي في أغسطس.

وتابع: "لو كان ممكنا فأعتقد أنه سيكون أمرا جيدا لأن هذا يعني أيضا حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالي لكرة القدم على المستوى الدولي. لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية مايو على أقل تقدير لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات وأيضا تأهل الأندية في الموسم الجديد".

وأربك فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 218 ألفا حول العالم، الأنشطة الرياضية ومنها بطولات كرة القدم، فقد تأجلت بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" إلى العام المقبل، فيما توقفت البطولات المحلية والقارية للأندية.

ومن المفترض إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: وكلات