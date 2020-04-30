مورينيو يكشف موقفه من عودة مباريات الدوري الإنجليزي

يعتقد المدرب البرتغالي لتوتنهام، جوزيه مورينيو، أن عودة مباريات الدوري الإنجليزي، حتى لو خلف الأبواب الموصدة، ستكون دفعة معنوية للمشجعين المتعطشين لعودة الحماس إلى الملاعب.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية من ملعب توتنهام الذي تحول إلى مركز للمساعدة في مكافحة فيروس "كوفيد-19": "أفتقد كرة القدم. لكنني أفضل أن أقول إنني أفتقد عالمنا، كما أعتقد أننا جميعا نفتقده. كرة القدم هي مجرد جزء من عالمي. لكن علينا أن نتحلى بالصبر، هذه معركة علينا جميعا أن نخوضها".

ومن غير المتوقع أن يسمح للمشجعين بحضور المباريات في حال اتخذ القرار باستئناف الموسم.

ورأى مورينيو أنه في حال إقامة المباريات خلف أبوب موصدة، فإنه سيظل بإمكان اللاعبين تقديم الفرجة للملايين في جميع أنحاء العالم، مضيفا "إذا لعبنا المراحل التسع المتبقية هذا الموسم، سيكون ذلك جيدا لنا جميعا. سيكون ذلك جيدا لكرة القدم، وللدوري الإنجليزي الممتاز".

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وتابع: "مع وجود الكاميرات (النقل التلفزيوني)، فهذا يعني أن هناك الملايين تشاهدنا. فإذا دخلنا يوما إلى الملعب وكانت المدرجات فارغة، فهذا لا يعني أنها فارغة، على الإطلاق".

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تجتمع أندية الدرجة الممتازة في إنجلترا غدا الجمعة مع "مشروع الاستئناف" على رأس جدول أعمالها، وستتم مناقشة كيف يمكن إكمال الموسم على الرغم من الصعوبات اللوجستية.

المصدر: وكالات