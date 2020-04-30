رياضي كمال الأجسام العملاق، كاسترو ، يعلن علاقته بشقيقتين توأم في آن واحد (صور + فيديو)

أعلن رياضي كمال الأجسام المكسيكي، تافي كاسترو، المنحدر من أصول هولندية-كندية، أنه يلتقي مع شقيقتين توأم في آن واحد.

ونشر كاسترو صورة على حسابه عبر تطبيق "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "هذه يانيتا يانتشيفا وهي صديقتي، وهذه شقيقتها التوأم صوفيا، وهي أيضا صديقتي، إن لم تكونوا على علم بذلك، فالآن أصبحتم تعلمون بذلك".

وقد اختلفت آراء متابعي لاعب كمال الأجسام حول تعليقه، فقد رأى البعض أنه كتب ذلك على سبيل الدعابة، بينما أخذ البعض الآخر تعليقه على محمل الجد.

يذكر أن لدى تافي كاسترو (30 عاما) طفلة من صديقته يانيتا، التي هي رياضية وعارضة أزياء بلغارية شاركت مرتين في البرنامج التلفزيوني "البطل الأخير".

المصدر: وكالات