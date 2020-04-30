ديلي ميل: باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم على الرغم من عدم استكمال موسم 2019/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً من صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن موقف الهبوط لم يتحدد هذه اللحظة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدورى الفرنسى بـ 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا بعد مرور 28 جولة إلا أن النادى الباريسى يمتلك مباراة مؤجلة.

كان رئيس الاتحاد الفرنسى لكرة القدم نويل لو جريه، أعلن فى تصريحات خلال حواره لصحيفة "ليكيب"، أنه سيعتمد على الجدول الحالى من الدورى لتحديد البطل، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أبلغه بقرار إلغاء الموسم.

BREAKING NEWS: PSG have been crowned Ligue 1 Champions despite season being ended https://t.co/wW3TTOSjGbpic.twitter.com/yZBkwQDABu — MailOnline Sport (@MailSport) April 30, 2020

يتبع..