الحارس الكاميروني أونانا يعلن رغبته في الرحيل عن أياكس

كشف الحارس الكاميروني الدولي، أندريه أونانا، عن رغبته في الرحيل عن نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.

فبعد خمس سنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة الهولندية، أحرز فيها لقب الدوري وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال أونانا (24 عاما و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية "الغيمين داغبلاد": "أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي. لكن حان الوقت كي أتقدم إلى الأمام.. لدي طموحات هامة"، متحدثا عن "خمس سنوات كبيرة" في أمستردام.

❗ André Onana has spoken out that he wants to leave Ajax in an interview with @FreekJansen_AD:



"Don’t get me wrong, I am happy with Ajax and I am thankful for this club, I had 5 amazing years here. But the time has come to make the next step. We made this agreement last year.” pic.twitter.com/IhNyjgqOWL — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 28, 2020

وأشارت تقارير إلى رغبة تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي، في التعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري أياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.

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وخاض أونانا، المقدر سعر انتقاله قبل أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" بأربعين مليون يورو، 178 مباراة مع أياكس استقبل فيها 158 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.

المصدر: أ ف ب