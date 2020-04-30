فابريغاس يعلن شفاء جدته البالغة 95 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا (صورة)

أعلن الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب نادي موناكو الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، عن تعافي جدته بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر فابريغاس عبر حسابه الشخصي في "تويتر" صورة لجدته وأرفقها بالقول: "جدتي البالغة من العمر 95 عاما تغلبت على فيروس كورونا، جدتي العظيمة هي بطلة خارقة، لكن لم يكن هذا ممكنا دون مساعدة الأطباء والكادر الطبي الذين يفارقون الحياة في كل لحظة، حتى يتسنى لنا جميعا أن نكون أفضل".

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 29, 2020

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يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في إيقاف بطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا، كما تسبب في إلغاء الدوريين الفرنسي والهولندي.

المصدر: وكالات