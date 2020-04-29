الحسناء بوشار تمنح معجبيها فرصة العشاء معها في مزاد علني

انضمت النجمة الكندية أوجيني بوشار المصنفة خامسة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات سابقا، إلى حملة "All in Challenge" لدعم الأمريكيين المتضررين من جائحة كورونا.

ومنحت بوشار معجبيها فرصة العشاء معها ومشاهدة مباراة للتنس من المكان المخصص لها في إحدى بطولات التي يختارها الفائز، من خلال المزاد العلني.

وسيدفع للفائز وضيفه رحلة طيران وإقامة في الفندق، وستهديهم اللاعبة الكندية مضربا وحذاء رياضيا مع توقيعها. كما سيحصل الفائز على فرصة القيام بالترويج مع بوشار لتطبيق الهاتف المحمول "15 Seconds of Fame"، لمدة 15 يوما كاملة.

وأخيرا، والشيء الأكثر أهمية من كل ذلك، سيحصل المعجب الأكثر سخاء على فرصة تناول العشاء مع الحسناء الكندية.

وقد بدأ المزاد العلني من مبلغ 2500 دولار، وارتفع إلى الآن إلى 8500 دولار.

وسبق أن أعلن النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، انضمامه إلى حملة دعم الأمريكيين المتضررين من جائحة كورونا من خلال مثل هذا العرض.

كما انضم عدد من مشاهير الرياضة إلى هذه الحملة، فقد وضع النجم الإسباني رافائيل نادال أحد القمصان التي توج فيه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة "رولاند غاروس" ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، في المزاد العلني، وكذلك وضع النجم الفرنسي مارتين فوركاد أسطورة البياثلون، القميص الأصفر للمتصدر في المزاد العلني.

المصدر: وكالات