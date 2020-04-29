تواصل عارضة الأزياء الكرواتية سورايا فوتشيليتش، الصديقة السابقة لنجم لفري باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي نيمار، نشر سلسلة من الصور ومقاطع فيديو مثيرة.

ونشرت عارضة الأزياء الكرواتية على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" صورة تظهر فيها بسترة سوداء تكشف فيها ملابسها الداخلية، ويمكن مشاهدتها على الرابط التالي: صديقة نيمار السابقة تدهش معجبيها بصورة "جريئة" جديدة

وعلق أحد المعجبين على صورة سورايا فوتشيليتش: "واو، حبيبي، أنت أجمل امرأة رأيتها على الإطلاق" ، كان أحد متابعي فوتشيلتش مسرورًا بشكل واضح.

وفي وقت سابق، نشرت سورايا مقطع فيديو تظهر فيها كيف تحافظ على لياقتها البدنية ورشاقتها أثناء الحجر الصحي.

ارتبط نيمار بعلاقة حميمية مع سورايا في عام 2014، ولكن وفقا لبعض الشائعات، فقد كانت عارضة الأزياؤ الكرواتية على علاقة مع ألكسندر يانوكوفيتش نجل الرئيس الأوكراني الأسيق فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: وكالات