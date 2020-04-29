رئيس وزراء اليابان: من المستحيل استضافة الأولمبياد دون احتواء كورونا

قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليوم الأربعاء، إنه سيكون من المستحيل استضافة أولمبياد طوكيو العام المقبل، إن لم يتم احتواء فيروس كورونا.

وأبلغ آبي البرلمان "نحن نقول منذ فترة إنه يجب إقامة الأولمبياد، وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كامل وأن يكون بوسع الرياضيين والمشجعين المشاركة بشكل آمن. سيكون من المستحيل إقامة الألعاب بشكلها الكامل إذا لم يتم احتواء جائحة فيروس كورونا".

Japan's Abe says impossible to hold Olympics unless pandemic contained https://t.co/Mp6viXlq7Jpic.twitter.com/EuFlliEoYQ — Reuters Sports (@ReutersSports) April 29, 2020

وجاءت كلمة آبي ردا على استجواب أحد نواب المعارضة بخصوص إمكانية استضافة الأولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام واحد.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية الشهر الماضي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد لتنطلق في يوليو 2021 بسبب انتشار الوباء.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت أطول قبل إنتاج لقاح فعال لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

المصدر: رويترز