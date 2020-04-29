بعد فرنسا.. الدوري الإيطالي في الطريق الضيق

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن الطريق بدأ يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم، ناصحا مسؤولي "الكالتشيو" بمنح الأولوية للتفكير بالموسم المقبل.

وقال سبادافورا اليوم الأربعاء في مقابلة مع قناة "7": "أرى مسارا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدا بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".

وأضاف "القرارات التي اتخذتها دول أخرى كفرنسا مثلا بالأمس، قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضا ليصبح بعد ذلك نهجا أوروبيا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب أعلن الثلاثاء أن "موسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية لا يمكن أن يستأنف" وذلك يعني ضرورة إيقاف الدوري الفرنسي.

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واعتبر سبادافورا أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الايطالية قد يسفر عن مفاجأة، فأغلبية الأندية قد تطلب بإيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

ودعت رابطة الدوري الإيطالي إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لا سيما في شمال البلاد.

المصدر: وكالات