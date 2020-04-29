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لاعب مصري يزيح الستار عن سلاسل أحمد المنسي (صورة)

الرياضة

لاعب مصري يزيح الستار عن سلاسل أحمد المنسي (صورة)
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كشف اللاعب السابق لمنتخب مصر ونادي الإسماعيلي لكرة القدم، المعتصم سالم، عن هدية ثمينة تلقاها بعد إعجابه بمسلسل "الاختيار" الذى يعرض حاليا ويسرد قصة حياة "الشهيد" أحمد المنسي.

ونشر الدولي المصري السابق، على حسابه في موقع "تويتر"، صورة لسلاسل أحمد المنسي قائلا: "‏سلاسل البطل أحمد المنسي مع العقيد أحمد فكري صديق الشهيد وواحد من الأبطال دفعة 92 حربية اللي منها البطل أحمد منسي، وأتشرف أنه أعز أصدقائي، ومن كلامي عن المسلسل معه بعتلي صورة السلاسل وهي معه حاليا".

ويتناول مسلسل "الاختيار"، حياة أحمد المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذي "استشهد في كمين مربع البرث"، في مدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. 

المصدر: وكالات

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