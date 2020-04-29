خطيبة خاشقجي تدخل على الخط لتعطيل صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل

دعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي والكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى عدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل للمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في خطاب وجهه روديني ديكسون، محامي جنكيز، إلى رابطة الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

وطالب المحامي في خطابه الذي نشرته جنكيز على حسابها في "تويتر"، بالحيلولة دون استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، على نيوكاسل المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Today my lawyers petitioned @premierleague CEO and Board to stop MBS

takeover of @NUFC because "there should be no place in English

Football for those credibly accused of atrocities and murder." The

full letter is here: https://t.co/pjlQBNVgwc#JusticeForJamal#NUFC — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) April 28, 2020

وقال المحامي في خطابه إن "على الدوري الإنجليزي أن يمنع هذه الصفقة"، مضيفا أن ذلك هو "القرار الصائب والقانوني الذي يجب على الرابطة اتخاذه في ضوء عملية الاغتيال البشعة التي راح خاشقجي ضحيتها".

وشدد الخطاب على أنه "لا يجب أن يشهد الدوري الإنجليزي وجود أي شخص له علاقة بأعمال غاشمة، ولا بد من اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوقف عملية البيع".

وأشار المحامي إلى أنه "لا ينبغي النظر إلى هذه الصفقة على أنها مجرد استثمار، وإنما هي بمثابة محاولة للهروب من العدالة والرقابة الدولية".

وتردد أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 300 مليون جنيه إسترليني لشراء حصة بنسبة 80 بالمئة في نادي نيوكاسل.

ويجب أن تقرر رابطة الدوري الإنجليزي، ما إذا كان الصندوق الاستثماري السيادي السعودي "متوافق مع المعايير التي تتبعها البطولة" قبل منحه الضوء الأخضر للاستحواذ على نيوكاسل.

المصدر: وكالات