الاتحاد المصري للكرة يتلقى خطابا رسميا من الـ"كاف" لتحديد مصير الدوري

تلقت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي للعبة، بشأن مستقبل البطولات المحلية المصرية في الموسم الجاري (2019-2020).

وطالب الاتحاد الإفريقي "كاف" فى خطابه، بتحديد موقف مسابقتي الدوري والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفي حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد المصري الاستراتيجية التي سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الكاف مهلة للاتحاد المصري حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الإفريقي في الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناء على المواعيد التي سيضعها الاتحادي المصري لإنهاء مسابقاته.

المصدر: وكالات