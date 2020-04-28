وزير الرياضة الألماني: عجلة الدوري قد تعود إلى الدوران هذا الشهر

أعلن وزراء الرياضة في الولايات الألمانية الـ16 أن دوري كرة القدم قد يعاود نشاطه هذا الشهر في الوقت الذي تنتظر فيه الرابطة الضوء الأخضر من المستشارة أنغيلا ميركل لاستئناف المباريات.

واجتمع وزراء الرياضة بالمستشارة الألمانية أمس الاثنين، وأعلنوا في بيان أن استئناف الدوري "مبرر" بالنسبة إلى الرابطة الألمانية لكي تعاود المنافسات "في ملاعب فارغة" في الفترة من "منتصف إلى نهاية مايو".

وأضاف البيان "يتعين على الرابطة أن تخلق وتفرض ظروفا صحية وطبية صارمة ومراقبتها من خلال الإجراءات اللازمة".

وستلتقي ميركل مع رؤساء الولايات الألمانية الـ16 الخميس المقبل، حيث تأمل الرابطة أن تحصل على الضوء الأخضر لمعاودة النشاط الكروي.

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وكانت الرابطة أعلنت الأسبوع الماضي أنها مستعدة لمعاودة المباريات لكن من دون جمهور في التاسع من مايو مع إخضاع اللاعبين لإجراءات صحية صارمة ولفحوصات دورية.

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وكان الدوري الألماني قد توقف في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب