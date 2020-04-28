برشلونة يخفق في التوصل إلى اتفاق لضم مارتينيز

رفضت إدارة فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، العروض المقدمة من فريق برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الفريق الكتالوني عرض على إنتر ميلان كلا من الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو، بالإضافة إلى وضع التشيلي أرتورو فيدال على لائحة الانتظار، لكن هذا العرض لم يعجب الفريق الإيطالي.

ورفض الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان جلب كل من راكيتيتش وسيميدو، مما جعل الأمور تصل إلى طريق مسدود.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز (22 عاما) لديه شرط جزائي في عقده مع "النيرازوري"، يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو.

المصدر: وكالات