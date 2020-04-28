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اليابان لن تستضيف الألعاب الأولمبية إذا تأجلت مجددا

الرياضة

اليابان لن تستضيف الألعاب الأولمبية إذا تأجلت مجددا
Globallookpress Cadu Rolim
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نقلت صحيفة "نيكان" اليابانية عن رئيس أولمبياد طوكيو 2020، يوشيرو موري، قوله، إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا استحال إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

وردا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى العام 2022، قال موري في مقابلة مع صحيفة "نيكان" اليابانية الرياضة: "لا، ففي هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد".

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف حول العالم.

لكن ومع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت أطول قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو حتى العام 2022.

المصدر: رويترز

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