شاهد.. عامل نظافة يكرر حركات "بهلوانية" وراء ابنته الجمبازية
اكتسب عامل النظافة الأسترالي آش ميليز شهرة كبيرة، بعد قيامه بتكرار حركات مختلفة وصعبة للغاية وراء ابنتة لاعبة الجمباز أليكس.
ونشر حساب "my_gym_dad" مقاطع فيديو عبر تطبيق "إنستغرام" ميليز وهو يقوم بحركات صعبة وناجحة في معظم الحالات خلف ابنته الجمبازية، تثير الإعجاب ولا تخلو من الطرافة.
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Being the last day of 2017 we put together a video with a couple of our favourite clips from this year and want to thank a few people also. ———— @airtrack_factory @bounceinc @sylviap @teamjaggad @jaggadjunior @2xu @gymnasticsdirect @littlegymshop @itsmikelake @michellegreene_ ———— Thank you for everything, we’ve enjoyed working with you all. ———— And last of all, you guys!! To all of our followers we say THANK YOU!! We hope to keep the fun going in 2018!! Have a fun safe Happy New Years!! 🤸🏻♂️🤸♀️🎉 ————— #nye #happynewyear #newyear #newyearseve #holiday #summer #thankyou #ATFGymdad
وقال في مقابلة مع "Match TV" إنه عندما أنشأ صفحة عبر تطبيق "إنستغرام" لم يكن يفكر بالشعبية وبالأرقام، التي وصلت إلى 376 ألف مشترك حتى الآن.
وكشف ميلز أنه يبلغ من العمر 45 سنة، وأشار إلى أنه يحب ممارسة الرياضة، وكا يجري سباق الماراثون مرة في السنة. عندما كان أصغر سنا، كان مولعا بالتزلج على الماء، ويعمل كمنظف نوافذ في المباني الشاهقة، في شركة عائلية مع والده وشقيق له.
وهو متزوج ولديه طفلان، ابنته أليكس وابنه بايرون، ويعيشون في مدينة ملبورن، وتعمل زوجته دكتورة في مجال العلاج النفسي لذلك لا تظهر في مقاطع الفيديو، فقد قررت أن تبقى بعيدة عن ذلك.
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Such a busy time of year that we have no time to film.. 😔🎄🎅🤶 Here’s a video from last year of Dad trying a back handspring on beam.. Well kind of.. 😬😂😂😂 ———————————————————————— Beam @gymnasticsdirect #gymnasticsdirect Airtrack @airtrackfactory #airtrack #airtrackfactory #atfgymdad ———————————————————————— #christmas #xmas #busytimeofyear
المصدر: "matchtv"