شاهد.. عامل نظافة يكرر حركات "بهلوانية" وراء ابنته الجمبازية

اكتسب عامل النظافة الأسترالي آش ميليز شهرة كبيرة، بعد قيامه بتكرار حركات مختلفة وصعبة للغاية وراء ابنتة لاعبة الجمباز أليكس.

ونشر حساب "my_gym_dad" مقاطع فيديو عبر تطبيق "إنستغرام" ميليز وهو يقوم بحركات صعبة وناجحة في معظم الحالات خلف ابنته الجمبازية، تثير الإعجاب ولا تخلو من الطرافة.

وقال في مقابلة مع "Match TV" إنه عندما أنشأ صفحة عبر تطبيق "إنستغرام" لم يكن يفكر بالشعبية وبالأرقام، التي وصلت إلى 376 ألف مشترك حتى الآن.

وكشف ميلز أنه يبلغ من العمر 45 سنة، وأشار إلى أنه يحب ممارسة الرياضة، وكا يجري سباق الماراثون مرة في السنة. عندما كان أصغر سنا، كان مولعا بالتزلج على الماء، ويعمل كمنظف نوافذ في المباني الشاهقة، في شركة عائلية مع والده وشقيق له.

وهو متزوج ولديه طفلان، ابنته أليكس وابنه بايرون، ويعيشون في مدينة ملبورن، وتعمل زوجته دكتورة في مجال العلاج النفسي لذلك لا تظهر في مقاطع الفيديو، فقد قررت أن تبقى بعيدة عن ذلك.

المصدر: "matchtv"