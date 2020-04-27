بالفيديو.. رئيس البرازيل يستعين بقميص فريق عربي في مواجهة أزماته السياسية

عاد رئيس البرازيل جايير بولسونارو لمغازلة جمهور الوصل الإماراتي مرة أخرى، بعدما ظهر بقميص الفريق اليوم الاثنين، خلال خطاب رسمي بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر بولسونارو خلال حديثه للشعب البرازيلي مرتديا قميص الوصل، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في بلاده، عقب استقالة وزير العدل سيرجيو مورو، الذي يتهم بولسونارو برغبته في تعيين رئيس جديد للشرطة الفيدرالية يمده بتقارير مخابراتية، بينما نفى الرئيس البرازيلي كل ما تردد من اتهامات في هذا الشأن.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس البرازيلي بقميص الوصل الإماراتي، فقد سبق له وأن ارتدى القميص الوصلاوي يوم 7 أبريل الماضي، خلال اجتماع رسمي مع مسؤولين من الهند، بحسب ما تم نشره حينها عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

المصدر: وكالات