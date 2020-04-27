عميد لاعبي العالم يتبرع لمكافحة فيروس كورونا في مصر

حرص عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، على الحضور إلى مسقط رأسه في محافظة المنيا، والتبرع بمستلزمات طبية لمستشفيات المحافظة لمكافحة فيروس كورونا.

وأعرب أحمد حسن في مقطع فيديو عن فخره بأن يكون من أوائل الشخصيات العامة من أبناء المحافظة التي تدعم بلده، كما دعا رجال الأعمال وأبناء محافظة المنيا، للتبرع والمساهمة في الحساب البنكي الذي خصصته المحافظة لمكافحة كورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ‏في مصر حتى أمس الأحد إلى 4534 ‏حالة، من ضمنها ‏‏1176 حالة تم ‏شفاؤها وخرجت ‏من مستشفيات ‏العزل، و317 ‏حالة وفاة.

يذكر أن أحمد حسن نال لقب عميد لاعبي العالم في العام 2012، بعدما أصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية.

المصدر: وكالات