لا ميسي ولا رونالدو.. مورينيو يختار أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

يعتقد المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، أن المهاجم البرازيلي المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، هو أفضل لاعب موهوب في تاريخ كرة القدم.

وقال مورينيو، الذي يشرف حاليا على تدريب نادي توتنهام الإنجليزي في تصريحات لـ"LiveScore": "رونالدو هو أفضل لاعب كرة قدم شاهدته على أرض الملعب".

Mourinho snubs Cristiano Ronaldo and Lionel Messi in GOAT debate and names Brazilian Ronaldo as best of all time https://t.co/gxyuX70EGf — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 27, 2020

وأضاف المدرب الملقب بـ"الداهية": "قتلت الإصابات مسيرة لاعب كان يمكن أن تكون أكثر مسيرة لا تصدق، لكن الموهبة التي تمتع بها هذا الصبي عندما كان في الـ19 عاما من عمره كانت شيئا غير معقول".

وأكمل: "البرازيلي رونالدو كان ظاهرة.. نعم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حافظا على مستواهما وبقيا في القمة على مدار 15 عاما، ولكن إذا كنا نتحدث بجدية عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على (البرازيلي) رونالدو".

وبرز رونالدو بشكل لافت في نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، فعلى الرغم من إصاباته المتكررة، فقد نجح في ترك بصمته مع جل الأندية الأوروبية التي مثلها، بداية من أيندهوفن، مرورا ببرشلونة، وإنتر ميلان، وريال مدريد ثم ميلان.

أما على الصعيد الدولي، فقد خاض "الظاهرة" 98 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل له 62 هدفا، وتوج معه بلقبين في بطولة كأس العالم ومثلهما في كوبا أمريكا.

يذكر أن رونالدو نال جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم مرتين، في العامين 1997 و2002، واعتزل في 2011 عن عمر 33 عاما.

المصدر: thesun