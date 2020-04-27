رئيس لاتسيو يقترح حسم الدوري الإيطالي بمباراة واحدة

أبدى رئيس نادي لاتسيو روما، وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم، كلاوديو لوتيتو، استعداد فريقه لمواجهة يوفنتوس، متصدر "الكالتشيو"، لحسم لقب "السكوديتو".

وقال لوتيتو في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إنه يمكن إنهاء الجدل حول هوية بطل الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، بإقامة مباراة واحدة بين يوفنتوس ولاتسيو.

🇮🇹 #SerieA

💥 Le président de la Lazio, Claudio Lotito, émet une idée surprenante pour décider du champion en Italie !

👑 Un match unique, une sorte de finale contre la Juventus !https://t.co/oQCwKzyYTT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 27, 2020

وأوضح أن لاتسيو: "هو (لاتسيو) الأكثر تضررا من توقف الموسم، والأجدر بالمنافسة على اللقب أمام فريق يوفنتوس"، مؤكدا أنه لا معنى لإشراك فريق إنتر ميلان، المتأخر بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، أو أتالانتا، البعيد بـ14 نقطة، في مسألة حسم لقب الدوري.

وتأتي تصريحات لوتيتو، بعد ساعات قليلة من قرار الحكومة الإيطالية بالسماح لفرق البطولات الاحترافية باستئناف تدريباتها في الرابع من مايو المقبل، بعد احتواء فيروس كورونا.

وكانت إيطاليا أعلنت في التاسع من مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد، على خلفية تفشي فيروس كورونا، في وقت كان فيه يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه، لاتسيو، وذلك قبل 12 جولة من ختام الدوري.

المصدر: وكالات