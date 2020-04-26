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رئيس الوزراء الإيطالي يعطي الضوء الأخضر للأندية لاستئناف التدريبات

الرياضة

رئيس الوزراء الإيطالي يعطي الضوء الأخضر للأندية لاستئناف التدريبات
AFP Alberto PIZZOLI
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أعطى جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا الأحد، الضوء الأخضر لاستئناف تدريبات فرق البطولات الاحترافية في الرابع من مايو المقبل، بعد احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي، الذي أعلن إجراءات تخفيف العزل العام في بث تلفزيوني، إنه يمكن استئناف التدريبات الفردية في الرابع من مايو لكن يجب على اللاعبين احترام قواعد التباعد الاجتماعي، وبالنسبة للتدريبات الجماعية يمكن إقامتها بحلول الـ18 من مايو، لكنه لم يحدد أي موعد لعودة مباريات "الكالتشيو".

وكانت إيطاليا أول دولة تتعرض لأسوأ انتشار لفيروس كورونا في أوروبا وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي. وجاء التوقف بعد أسبوعين من الفوضى حاولت فيهما الدولة استمرار المنافسات بدون جماهير.

وقال كونتي إن فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة سيعمل "بشكل مكثف" مع المسؤولين العلميين والرياضيين للتأكد من سلامة التدريبات.

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وأضاف: "لا نريد أن يتعرض الرياضيون للمرض، أنا متحمس لكرة القدم. مثل العديد من الإيطاليين أشعر بغرابة الموقف بتوقف البطولات أو إلغائها لكن أعتقد أن أكثر الجماهير المتحمسين لم يروا أي بديل".

ووضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إرشادات طبية للتدريبات.

ففي البداية سيشكل كل فريق مجموعة من اللاعبين والمدربين والأطباء والمسؤولين عن الإعداد البدني من أجل إخضاعهم للكشف ثم عزلهم في معسكرات تدريبية.

وتتبقى 12 جولة حتى نهاية الدوري الإيطالي بالإضافة إلى مباريات مؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب البطولة متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو الوصيف.

المصدر: رويترز

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